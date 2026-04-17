Monreale, 400ª Festa del SS. Crocifisso: il programma religioso dal 23 aprile al 3 maggio

Quattrocento anni. Non è un numero qualunque. A Monreale, la Confraternita del SS Crocifisso si prepara a celebrare un anniversario che pesa come la pietra antica delle sue chiese: la 400ª Festa del SS Crocifisso, con un programma che si estende dal 23 aprile al 3 maggio e che culminerà in una giornata straordinaria, con una Messa Pontificale presieduta dal Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto delle Cause dei Santi e con la grande processione.

Tutto comincia il 23 aprile, quando nella Chiesa della SS. Trinità al Collegio di Maria aprirà l’esposizione della vara e degli stendardi, visibile fino al 31 maggio. Dal 24 aprile al 2 maggio, ogni sera alle 18.30, il Novenario accompagnerà la comunità verso la festa grande. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Confraternita SS. Crocifisso Monreale.

Il 1° maggio segna il primo momento corale: alle 18.00 il corteo dei confrati si muoverà dalla Chiesa della SS. Trinità verso la Chiesa Collegiata, con il rito di ammissione al probandato e al noviziato della Confraternita. Il giorno successivo, 2 maggio, il corteo si ripeterà con la partecipazione delle autorità religiose, civili e militari, e alle 19.00 si terranno i Primi Vespri della solennità, presieduti dall’Arcivescovo di Monreale Mons. Gualtiero Isacchi.

Il 3 maggio è il giorno del cuore. Alle 10.00 nuovo corteo verso la Chiesa Collegiata. Alle 11.00 la Messa Pontificale, presieduta dal Cardinale Marcello Semeraro. Nel pomeriggio, alle 14.00, la discesa della venerata immagine del SS. Salvatore Crocifisso. Alle 17.00 il corteo dei confrati dalla Chiesa di San Castrense. Alle 18.00 la Processione chiuderà quattro secoli di devozione.