Nozze da favola a Monreale: sposi vip tra Duomo e Chiostro con 300 ospiti internazionali

Il 24 aprile 2026 il Duomo di Monreale diventa il palcoscenico di un matrimonio internazionale: Charles Forte, figlio di sir Rocco Forte e Director of Development di Rocco Forte Hotels, sposerà Georgie Wright davanti a circa 300 ospiti provenienti da tutto il mondo.

La Giunta Comunale di Monreale ha approvato all’unanimità la delibera, he riconosce all’evento il carattere di iniziativa di rilevante interesse pubblico per la sua valenza turistica e promozionale. Non una scelta scontata: concedere in uso esclusivo il Duomo di Santa Maria La Nuova, il Chiostro e Piazza Guglielmo II significa scommettere su una vetrina globale che pochi eventi possono offrire.

Charles Forte, 30 anni, è il figlio più giovane di sir Rocco Forte e lavora all’interno del gruppo alberghiero di famiglia occupandosi dello sviluppo di nuovi progetti. La futura sposa, Georgie Wright, è una professionista del settore moda e accessori, figlia di David Wright, con radici tra Londra e la Nuova Zelanda. Il fidanzamento era stato annunciato a gennaio 2025, dopo la proposta fatta durante le vacanze di Natale in famiglia.

Per la giornata del 24 aprile gli organizzatori avranno a disposizione il Duomo — concesso dalla Curia Arcivescovile — il Chiostro di Santa Maria La Nuova, affidato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Palermo, e alcuni locali del Complesso Monumentale Guglielmo II adibiti a cucina, laboratorio floreale e deposito. Gli allestimenti partiranno già il 23 aprile. Il Comune provvederà alle necessarie chiusure veicolari e pedonali nell’area interessata.

Il canone complessivo per l’uso degli spazi ammonta a 15.039 euro, da versare in un’unica soluzione prima della cerimonia.

Tra gli invitati figurano stilisti, manager internazionali e figure del mondo della politica. Trecento persone che torneranno a casa con le immagini dei mosaici normanni impressi nella memoria — e con Monreale, sito UNESCO dal 2015 nel percorso “Palermo Arabo-Normanna”, che scala qualche posizione in più nelle conversazioni che contano.