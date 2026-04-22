Niente auto, si va a piedi: il pedibus dell’I.C.S. Guglielmo II conquista grandi e piccini

Monreale – In occasione della Giornata Mondiale della Terra, l’ I.C.S. Guglielmo II plesso infanzia Sacro Cuore – Badiella ha ripromosso un’iniziativa speciale all’insegna dell’educazione ambientale e della sostenibilità: un colorato e partecipato “pedibus”.

L’evento ha visto il raduno di bambini, insegnanti e famiglie in piazza Guglielmo, da cui è partita una camminata collettiva verso la scuola. Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico: lasciare l’auto a casa e riscoprire il piacere e l’importanza di muoversi a piedi, nel rispetto dell’ambiente.

Durante tutta la settimana, il tema del rispetto per la natura è stato al centro delle attività didattiche. Attraverso giochi, racconti e laboratori, i più piccoli hanno potuto avvicinarsi in modo concreto ai valori della sostenibilità, comprendendo quanto anche i piccoli gesti quotidiani possano fare la differenza.

Il pedibus ha rappresentato il momento conclusivo di questo percorso educativo, trasformandosi in una vera e propria festa: musica, sorrisi, entusiasmo e tanta energia hanno accompagnato il cammino dei bambini, orgogliosi di contribuire a un messaggio importante.

Un sentito ringraziamento va a Piero Faraci e al suo papà, ai ragazzi della Protezione Civile Evergreen con Emanuela Terzo, il cui supporto è stato fondamentale per la riuscita dell’iniziativa. Un grazie speciale anche alle famiglie, che hanno partecipato con convinzione e spirito di collaborazione.

Un piccolo passo per ciascun bambino è un grande passo verso una comunità più consapevole e attenta all’ambiente.