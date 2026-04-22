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Monreale, è morta prematuramente l’insegnante Giusi Nicolosi

scritto da Redazione
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Monreale – Oggi la comunità scolastica dell’istituto Veneziano-Novelli perde una figura stimatissima ed amatissima, l’insegnante Giusi Nicolosi, prematuramente scomparsa.

Persona dalla straordinaria sensibilità e gentilezza, la maestra Nicolosi ha insegnato per oltre un ventennio alla scuola primaria, curando con enorme dedizione, professionalità e dolcezza, la formazione di tante generazioni di alunni.
Collega aperta alla condivisione e alla collaborazione ha instaurato, col suo delicato tratto umano, relazioni di coesione e amicizia con tutti i coloro che partecipano alla vita della scuola

La grande famiglia della Veneziano- Novelli si stringe al dolore del marito e delle figlie Laura ed Elisa, nella certezza che il lascito e il ricordo di Giusi continuerà a ispirare tutti.

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