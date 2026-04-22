Monreale, la comunità si stringe nel ricordo di Massimo, Andrea e Salvo

MONREALE – Il dolore non si cancella, ma può trasformarsi in radici profonde per il futuro. Con questo spirito si è svolto stamane l’evento commemorativo dedicato a Massimo, Andrea e Salvo, i tre ragazzi tragicamente scomparsi.

La giornata moderata dalla docente Marcella Bardi è stata organizzata da TED FORMAZIONE in collaborazione con la Casa del Sorriso .L’iniziativa ha segnato l’inizio di un percorso di memoria attiva che coinvolgerà l’intera cittadinanza. L’Auditorium di via Baronio Manfredi era gremito: un silenzio carico di commozione ha accolto i familiari dei giovani, circondati dall’abbraccio delle istituzioni e di centinaia di studenti.

A testimoniare la vicinanza dello Stato e della comunità religiosa, era presente anche l’Arcivescovo di Monreale, Monsignor Gualtiero Isacchi che ha offerto parole di conforto e speranza ai presenti. Insieme a lui, le massime autorità locali: il Sindaco Alberto Arcidiacono ha sottolineato come il ricordo di questi ragazzi debba essere un monito quotidiano per la legalità e la solidarietà.

Al suo fianco, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi, che ha ribadito l’importanza del ruolo delle scuole nel coltivare la memoria”Il loro ricordo deve diventare un seme di speranza nelle coscienze dei nostri studenti.” Significativa anche la presenza dell’Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Capitano Niko Giaquinto e dal Comandante della Stazione, Antonio La Rocca, a sottolineare il legame indissolubile tra giustizia e comunità.

L’evento, arricchito dai contributi della Maison de la Danse ASD e delle istituzioni scolastiche del territorio, non è stato solo una commemorazione formale. Attraverso la musica, i libri e il simbolismo dell’albero – elementi centrali nella grafica dell’evento – i compagni di scuola e i docenti hanno ricordato le passioni e i sogni dei “Uniti per ricordarli e coltivare il futuro” non è solo uno slogan, ma l’impegno concreto preso dai partner del progetto, in prima linea TED Formazione e la Casa del Sorriso, che continuano a essere punti di riferimento educativi e sociali per il territorio.

La mattinata che ha visto la partecipazione dei familiari dei tre ragazzi Andrea, Massimo e Salvo si è conclusa con un momento di preghiera e riflessione condivisa. I familiari hanno trovato conforto nella promessa di una città che non dimentica. Le iniziative in memoria di Massimo, Andrea e Salvo proseguiranno nei prossimi giorni con laboratori didattici e momenti di aggregazione giovanile, affinché il loro sacrificio diventi linfa per una Monreale più giusta e sicura. Al termine i ragazzi di Ted formazione della scuola di ristorazione hanno offerto un momento di convivialita’.