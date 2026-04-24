Il Novenario del SS. Crocifisso apre le celebrazioni per i 400 anni della festa

Monreale – Quattrocento anni di devozione. Monreale si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti della propria storia religiosa: il Novenario del SS. Salvatore Crocifisso, che dal 24 aprile conduce la comunità verso la solenne festa del 3 maggio, nel quadro delle celebrazioni per il 400° anniversario della Festa del SS. Crocifisso, che ricorre dal 1626.

Un cammino di nove giorni — «Croce. Umanità. Speranza.» è il tema scelto per questo anniversario straordinario — scandito dalla preghiera, dalla presenza di vescovi e pastori da tutta la Sicilia e da momenti liturgici di grande intensità.

Il programma del Novenario prende il via oggi, 24 aprile, con monsignor Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani. Ogni sera, alle 18:30, un presule diverso guida la comunità: il 25 aprile sarà monsignor Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù; il 26 aprile l’Arcivescovo di Monreale monsignor Gualtiero Isacchi presiederà la celebrazione per la Dedicazione della Chiesa Cattedrale, con monsignor Cesare Di Pietro, Vescovo ausiliare di Messina, che officerà i Vespri serali. Il 27 aprile toccherà a monsignor Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo; il 28 ad monsignor Raffaele De Angelis, Eparca di Piana degli Albanesi; il 29 a monsignor Angelo Giurdanella, Vescovo di Mazzara del Vallo; il 30 aprile chiuderà il mese monsignor Salvatore Di Cristina, Arcivescovo emerito di Monreale.

Il 1° maggio aprirà il mese conclusivo con le SS. Messe dalle 8 alle 11 e la celebrazione serale presieduta da monsignor Michele Pennisi, Arcivescovo emerito di Monreale. Il 2 maggio i Primi Vespri saranno guidati dallo stesso monsignor Isacchi.

Il culmine sarà il 3 maggio: dopo le messe del mattino, alle 11:00 il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto delle Cause dei Santi, presiederà la Messa pontificale. Nel pomeriggio, alle 14:00, la discesa della venerata immagine del SS. Salvatore Crocifisso, e alle 18:00 la processione per le vie di Monreale.

Una festa che quest’anno vale doppio. Quattro secoli di storia, di fede popolare tramandata di generazione in generazione, di una devozione che non si è mai spenta. Monreale si raccoglie attorno alla sua croce — come ha sempre fatto — e lo fa con la consapevolezza di chi sa che certe radici non si recidono.