Morto il prof Pietro Renda, il geologo di Monreale che amava la Sicilia più di chiunque

Monreale piange Pietro Renda, geologo e professore ordinario all’Università di Palermo, scomparso nei giorni scorsi. Una perdita che colpisce non solo la sua città, ma l’intera comunità scientifica siciliana.

A dare la notizia è stato l’Ordine dei Geologi di Sicilia, che sui propri canali social ha espresso cordoglio per la scomparsa di una figura che ha segnato decenni di ricerca e didattica geologica in Sicilia. Renda era considerato un punto di riferimento solido e autorevole: le sue pubblicazioni hanno contribuito in modo concreto ad approfondire la conoscenza del territorio siciliano dal punto di vista geologico, lasciando un’eredità scientifica difficile da colmare.

Ma chi lo ha conosciuto ricorda soprattutto l’uomo. In aula sapeva andare oltre il dato tecnico: trasmetteva passione, era disponibile, sapeva ascoltare. Molti dei suoi studenti lo descrivono come qualcuno che ha lasciato il segno non solo nella loro formazione professionale, ma anche come persona.

Monrealese di origine, aveva costruito la sua carriera accademica a Palermo, diventando nel tempo uno dei geologi più stimati dell’isola. La sua scomparsa lascia un vuoto reale, in cattedra e fuori.

Alla famiglia le condoglianze dal direttore e dalla redazione di Monreale Live.