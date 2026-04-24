Monreale, stasera l’accensione delle luminarie per il 400° della Festa del SS. Crocifisso

MONREALE – Questa sera, alle 22 il via all’accensione delle spettacolari luminarie artistiche in via Roma e per le vie della città, inaugurando ufficialmente la 400ª edizione della Festa del Santissimo Crocifisso (1626-2026).

L’accensione di questa sera trasformerà Monreale in un “Giubileo” di luci, unendo fede e tradizione in un abbraccio visivo che accoglierà migliaia di fedeli e visitatori.

“Abbiamo lavorato intensamente – dichiarano l’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco-per offrire un programma che sia all’altezza di un anniversario così prestigioso. La combinazione tra l’innovazione del video mapping e la tradizione delle luminarie musicali ‘Music Light’ renderà questa edizione indimenticabile. Vogliamo che ogni cittadino e ogni turista possa sentirsi parte integrante di questa narrazione luminosa che celebra le nostre radici, ringrazio l’Ufficio Eventi che ha curato i minimi dettagli per garantire una fruizione ottimale degli spettacoli”.

IL VIDEO MAPPING (Piazza Guglielmo II)

Un’esperienza immersiva unica per celebrare la storia della festa proiettata sui monumenti.

• Sabato 25 Aprile | ore 22:00 LO SPETTACOLO “MUSIC LIGHT” (Via Roma) La danza delle luci artistiche a ritmo di musica.

• Giovedì 30 Aprile | ore 21:00

• Venerdì 01 Maggio | ore 21:00

• Sabato 02 Maggio | ore 21:00

• Domenica 03 Maggio | ore 23:00 (Gran Finale).

L’amministrazione comunale,invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questo momento di gioia collettiva, rendendo omaggio a quattro secoli di devozione e storia monrealese.