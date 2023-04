Sette indagati per la morte della giovane monrealese Federica Tarallo

Sono sette le persone iscritte nel registro delle persone sottoposte a indagini per la vicenda della morte della giovane monrealese Federica Tarallo, 27 anni. Lo conferma a MonrealeLive l’avvocato Piero Capizzi, il quale, assieme all’avvocato Corrado Sinatra, segue la vicenda su procura delle famiglie colpite da questo improvviso e quanto mai doloroso lutto.

L’iscrizione nel registro degli indagati da parte dei Pm della Procura della Repubblica di Palermo è un atto dovuto, spiega il legale, per procedere alle indagini e alla esecuzione dell’esame autiptico sulla salma della giovane che si trova all’istituto di Medicina legale del Policlinico. L’ipotesi di reato formulata dai pubblici ministeri di è di omicidio colposo. Tra gli indagati compaiono i sanitari in servizio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Ingrassia dove è giunta la ragazza per partorire la sua bimba.

Come confermato dall’avvocato Capizzi che segue il caso, l’autopsia dovrebbe essere eseguita nella giornata di martedì prossimo. In seguito, il corpo della giovane potrà essere restituito alla famiglia per la celebrazione del funerale.

