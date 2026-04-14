Mondiali di taekwondo in Uzbekistan, c’è anche il monrealese Cirivello: gareggia il 17 aprile

Monreale – Il conto alla rovescia è ufficialmente partito. Dal 12 al 17 aprile, gli occhi della nostra comunità saranno puntati su Tashkent, in Uzbekistan, dove il giovane Antonino Cirivello salirà sul tatami più prestigioso del mondo. Antonino, fiore all’occhiello dello sport locale, è stato convocato dopo aver vinto il Campionato Italiano nella categoria Junior per i Campionati Mondiali di Taekwondo, categoria Junior – 51 kg.

La convocazione non arriva per caso. È il frutto di anni di allenamenti estenuanti, dedizione e una bacheca che già vanta successi importanti. Antonino porterà con sé in Uzbekistan non solo i colori della nazionale, ma anche l’affetto e il sostegno della sua città e della sua palestra. La Taekwondo Sport Academy, sotto la guida del maestro Marco Pitti, è la società che da sempre segue il ragazzo: Antonino ha sempre dimostrato che con disciplina e costanza nessun traguardo è precluso.

La categoria – 51 kg è una delle più competitive e dinamiche del taekwondo, caratterizzata da ritmi elevati e una tecnica sopraffina. Antonino affronterà i migliori talenti del pianeta il 17 aprile. La trasferta a Tashkent rappresenta per lui non solo una sfida sportiva, ma un’esperienza di vita indimenticabile. Mentre rifinisce la preparazione in vista della partenza, la sua famiglia e i suoi amici gli sono vicini. La partecipazione a un mondiale premia non solo l’atleta, ma anche i sacrifici di chi lo ha sostenuto fin dai primi calci al sacco.