In EvidenzaPolitica

Linea 389 Monreale-Palermo, caos senza fine: oggi di nuovo niente bus AMAT

scritto da Redazione
1 Min Read

Monreale – Nonostante AMAT avesse assicurato la ripresa del servizio dopo la sospensione di ieri, oggi le corse sulla linea 389 Monreale-Palermo non sono garantite. A fare chiarezza sulla vicenda è il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono.

Già nella mattinata di oggi è convocata una riunione urgente per trovare una soluzione al nodo ancora irrisolto: stabilire chi debba effettivamente gestire il collegamento, se AMAT o AST.

Nel frattempo, per limitare i disagi nella prima mattinata, la ditta Giordano garantirà gratuitamente il trasporto fino alla Rocca.

Il sindaco tiene a precisare un punto fondamentale: non si tratta di un problema di pagamenti. Il Comune risulta infatti in credito con AMAT. Il vero ostacolo è di natura amministrativa: è la Regione ad aver messo in discussione le competenze, generando l’impasse attuale.

«Mi dispiace per il disagio», ha dichiarato Arcidiacono, invitando i cittadini a fare riferimento agli articoli già pubblicati per comprendere la reale natura della situazione.

Nessun commento

Ultime news Monreale

SS. Crocifisso di Monreale, 400° anniversario: il programma del novenario dal 24 aprile al 3 maggio
Chiesa In Evidenza
Monreale, carta d’identità elettronica: orari potenziati da mercoledì 15 aprile per smaltire le richieste
Cronaca
Trasporto pubblico a Monreale: Amat comunica la ripresa delle corse da domani 14 aprile
In Evidenza Politica
Stop corse AMAT a Monreale, il Comune: «Nessun debito, siamo creditori per oltre un milione di euro»
In Evidenza Politica