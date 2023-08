Monreale, dove sono finiti i turisti? Operatori in crisi denunciano scarsa affluenza

Monreale – Mentre le strade del centro storico di Palermo pullulano di turisti, a Monreale la situazione appare decisamente differente, con un flusso di visitatori molto inferiore rispetto agli anni scorsi.

A lanciare l’allarme sono gli stessi operatori economici e commerciali di Monreale, che attraverso foto sui social mettono a confronto la situazione delle due città. Immagini che mostrano come nell’ora di pranzo il centro di Monreale sia pressoché deserto, con pochi turisti in giro.

Una situazione che sta creando forte crisi e malcontento tra ristoratori, albergatori e negozianti, che lamentano un drastico calo di presenze e introiti in questa stagione estiva, soprattutto nel mese di luglio e le premesse di agosto non appaiono rosee.

Le cause di questo improvviso deficit di turisti che sta colpendo Monreale non sono ancora chiare. Si tratta forse solo di una flessione momentanea e circoscritta al mese di luglio o c’è dell’altro?

Fatto sta che gli operatori del settore chiedono all’amministrazione comunale di intervenire quanto prima per risollevare l’appeal turistico della cittadina, ideando strategie di marketing efficaci e campagne di promozione del territorio, per far tornare Monreale una meta ambita dai vacanzieri come un tempo.

Un patrimonio artistico e culturale come quello monrealese merita di essere rilanciato e valorizzato al meglio. Riuscire ad intercettare nuovamente i flussi turistici che ogni anno visitano la Sicilia è vitale per l’economia della cittadina e per dare respiro a un settore in evidente sofferenza.