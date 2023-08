Monreale in festa per l’Arcivescovo Isacchi nel 1° anniversario dell’ordinazione

Monreale – La Diocesi di Monreale celebra con gioia il primo anniversario dell’ordinazione episcopale e dell’inizio del ministero pastorale dell’Arcivescovo Mons. Gualtiero Isacchi.

Sono trascorsi già 12 mesi da quando Mons. Isacchi è arrivato a guidare la Chiesa monrealese, dedicando questo primo anno alla conoscenza profonda della comunità a lui affidata.

Per l’occasione, il Sindaco Alberto Arcidiacono ha voluto mettere per iscritto i sentimenti di gratitudine dell’intera cittadinanza: “Grazie Monsignor Isacchi per la Sua presenza costante, per la capacità di amare ed essere amato, per ogni suggerimento nascosto e discreto, grazie per aver abbracciato ognuno di noi”.

Parole che esprimono lo stretto legame creatosi in questi 12 mesi tra il Pastore e il suo gregge, all’insegna di quei valori evangelici di amore e carità che ne illuminano il cammino.

L’Arcivescovo ha dimostrato di saper ascoltare le esigenze della comunità, diventandone guida saggia e punto di riferimento spirituale. La Diocesi tutta guarda con fiducia al suo operato per proseguire un percorso di fede autentica e profonda.

Questo primo anniversario è l’occasione per rinnovare a Mons. Isacchi l’affetto e la riconoscenza di Monreale, che lo ha accolto con calore fin dal primo giorno. Un sentimento genuino che si è rafforzato giorno dopo giorno e che lo accompagnerà negli anni a venire al servizio di questa Chiesa locale.

Auguri dunque all’Arcivescovo per questo primo traguardo, nella certezza che il cammino intrapreso insieme sia solo all’inizio e riservi ancora tanto bene alla comunità monrealese.