Monreale, sarà installato un nuovo semaforo in Circonvallazione: ecco dove

Monreale – La città può finalmente risolvere uno dei problemi più sentiti dagli abitanti del quartiere di Santa Rosalia: la pericolosità e la congestione del traffico all’ingresso della contrada. Questa mattina Anas ha consegnato formalmente il tratto di strada interessato all’amministrazione comunale, permettendo di dare il via ai lavori per l’installazione di un semaforo intelligente.

Da anni i residenti denunciavano la pericolosità dell’incrocio, teatro di numerosi incidenti a causa della scarsa visibilità e della notevole affluenza di veicoli. Le istituzioni locali si erano spesso attivate per trovare una soluzione, scontrandosi però con l’ostacolo della proprietà dell’arteria, che appartiene ad Anas. Oggi finalmente lo storico problema sembra avviarsi verso la risoluzione.

Con la consegna formale del tratto stradale, il Comune di Monreale potrà infatti provvedere all’installazione di un moderno impianto semaforico dotato di sensori per la rilevazione dei flussi di traffico. Ciò consentirà di gestire in modo intelligente i flussi all’ingresso di Santa Rosalia, garantendo maggiore sicurezza agli automobilisti e una viabilità più scorrevole.

Gli assessori Letizia Sardisco e Giuseppe Di Verde hanno espresso grande soddisfazione per l’avvio di un intervento atteso da anni, ringraziando Anas per aver reso possibile questa svolta. Finalmente i cittadini del quartiere, che per troppo tempo hanno vissuto con preoccupazione quell’incrocio, potranno beneficiare di adeguate condizioni di sicurezza.