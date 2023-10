A Monreale risorge il PD, Davì e Mirto creano il gruppo Dem in Consiglio Comunale

A Monreale, rinasce il gruppo consiliare del PD. Durante la seduta di oggi pomeriggio del Consiglio Comunale di Monreale è stata ufficializzata la costituzione del gruppo consiliare del Partito Democratico. Ne faranno parte i consiglieri Ignazio Davì e Davide Mirto, entrambi eletti nel 2019 nelle fila della lista civica “Il Mosaico”.

La decisione dei due consiglieri di formare il gruppo consiliare dem è maturata dopo alcuni incontri avuti tra i rappresentanti del Partito Democratico di Monreale. L’obiettivo è quello di mettere in atto delle strategie in vista delle prossime elezioni amministrative del 2024, quando i cittadini di Monreale saranno chiamati a rinnovare il Consiglio Comunale e la Giunta. “A Davì e Mirto va il mio personale ringraziamento e l’augurio di un proficuo lavoro”, ha dichiarato il segretario cittadino del PD Antonino Sciortino.

La costituzione di un gruppo PD in Consiglio rappresenta un primo passo verso la costruzione di un progetto politico in vista del voto del 2024. Si tratta di un segnale importante per il centrosinistra monrealese, che punta a ricompattarsi e a tornare competitivo. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuovi passaggi per consolidare la presenza del Partito Democratico sulla scena politica cittadina? Fatto sta che l’obiettivo è quello di elaborare una proposta programmatica credibile e coinvolgente, che convinca i cittadini a scegliere il centrosinistra per guidare Monreale nel prossimo quinquennio. La costituzione di un gruppo Pd in Consiglio Comunale rappresenta il primo mattoncino verso la costruzione di un’alternativa di governo valida e competitiva.