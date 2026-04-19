Monreale, auto rubata e “cannibalizzata”, ubriachi al volante e droga: il bilancio dei controlli dei carabinieri

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa da parte dei Carabinieri della Compagnia di Monreale. Nelle ultime ore, i militari della Sezione Radiomobile, con il supporto della locale Stazione, hanno attuato un servizio di controllo straordinario del territorio, focalizzato in particolare sulla sicurezza stradale e sul monitoraggio di soggetti sottoposti a misure restrittive.
Il bilancio dell’operazione conta numerose denunce in stato di libertà e diverse segnalazioni alla Prefettura per possesso di stupefacenti.
Nel corso delle operazioni, i militari hanno deferito per ricettazione un palermitano di 48 anni conosciuto alle forze di polizia che, è stato intercettato mentre trasportava un veicolo parzialmente “cannibalizzato”, risultato rubato lo scorso 20 marzo a Palermo. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati anche diversi attrezzi atti allo scasso.
Sorte analoga per 54enne residente a San Martino delle Scale, denunciato per riciclaggio, sorpreso alla guida di un ciclomotore con il telaio palesemente manomesso.
Il controllo dei militari esteso anche ai soggetti gravati da misure di prevenzione ha consentito di denunciare due uomini di 30 e 37 anni per violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale.
Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli con l’etilometro hanno portato alla denuncia di due persone per guida in stato di ebbrezza, entrambe con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.
Inoltre, altre cinque persone sono state deferite per guida senza patente (mai conseguita o revocata).
Un operaio 41enne è stato invece denunciato per porto abusivo di armi; a seguito di una perquisizione veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto un martello di 28 cm e uno strumento spacca vetri.
Parallelamente sono state segnalate 10 persone alla Prefettura di Palermo come assuntori di sostanze stupefacenti che, durante i controlli, sono state trovate in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina.
Complessivamente sono state identificare 70 persone, controllati 60 veicoli, eseguite 11 perquisizioni personali e veicolari ed elevate 10 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.
L’impegno dell’Arma di Monreale continuerà nei prossimi giorni per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità in tutto il comprensorio.