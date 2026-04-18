La monrealese Enza Romano festeggia il centenario circondata dall’affetto della famiglia

La signora Enza Romano ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Un compleanno straordinario, vissuto tra l’affetto dei suoi cari e il calore di una famiglia che vede in lei un punto di riferimento insostituibile.

Nata in una famiglia unita, Enza è la primogenita di tre fratelli, Agata e Ugo, con i quali ha condiviso i ricordi di un secolo che ha visto il mondo cambiare volto. La sua è stata un’esistenza dedicata interamente alla famiglia, costruita con amore e dedizione accanto al compagno di una vita, il marito Pippo Pasta. Dal loro legame sono nate le due figlie, Rosamaria e Annamaria, che oggi, insieme a lei, festeggiano questo splendido percorso.

Ieri sera, l’atmosfera era carica di emozione. Enza è stata circondata dall’abbraccio festoso dei suoi numerosi nipoti e pronipoti, che non hanno voluto mancare all’appuntamento con la “grande saggia” della famiglia.

Tra una chiacchiera e l’altra, non è raro vederla maneggiare le carte da poker — una delle sue passioni principali — con la stessa vivacità di sempre, a dimostrazione che l’età, in fondo, è solo un numero quando si mantiene acceso l’interesse per il gioco e per la vita. “Cento anni non sono solo un numero, ma un tesoro di esperienze che Enza continua a regalare a tutti noi con il suo sorriso.”