Monreale, la statua dell’Immacolata torna sull’altare della chiesa di San Francesco

Monreale 19, aprile 2026 – La statua settecentesca della Madonna dell’Immacolata è stata ricollocata sull’altare della chiesa di San Francesco, ritrovando lo splendore originario. L’effige, probabilmente attribuibile allo scultore Quattrocchi, è stata oggetto di un restauro finanziato con un contributo regionale di 10 mila euro, grazie all’intervento del deputato regionale Marco Intravaia, da sempre legato alla parrocchia di San Francesco.

Il recupero si è reso necessario per le condizioni conservative della statua, le cui superfici erano alterate da numerosi strati di colore sovrapposti nel tempo. L’intervento ha consentito di recuperare le tonalità cromatiche originarie, restituendo all’opera il suo valore artistico e devozionale. I lavori sono stati eseguiti dallo studio Keramos di Palermo.

La ricollocazione della statua è stata accompagnata da una celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Andrea Palmeri. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Alberto Arcidiacono, l’onorevole Marco Intravaia, che è anche presidente del Consiglio comunale, insieme ai consiglieri comunali Ignazio Zuccaro e Santina Alduina