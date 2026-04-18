Pizzaiolo di Monreale conquista la Sicilia: Christian Magnasco sul podio con la pizza senza glutine

Monreale porta a casa un podio. Christian Magnasco, pizzaiolo di Officina della Pizza, ha conquistato il terzo posto nella categoria pizza senza glutine alla Sicilia Pizza Competition 2026. Una gara di settore tra le più attese dell’anno, un risultato che nella piccola realtà di Via Spartiviolo 15 vale quanto una vittoria.

La pizza senza glutine non perdona. Richiede tecnica diversa, materie prime selezionate, impasti studiati per reggere cottura e gusto senza appoggiarsi al glutine come struttura. Fare bene in questa categoria, in una competizione regionale, significa aver risolto problemi che molti pizzaioli evitano. Magnasco li ha affrontati uno per uno.

«È una soddisfazione enorme — racconta — perché questo risultato arriva dopo tanto impegno e tanti sacrifici. È dedicato a chi ha creduto in me e a chi ogni giorno sceglie la nostra pizza.»

Dietro il podio c’è un lavoro quotidiano fatto di prove, aggiustamenti e studio degli impasti. Non improvvisazione. Officina della Pizza è una pizzeria che negli ultimi tempi si sta ritagliando uno spazio preciso nel panorama monrealese, puntando su qualità e inclusività: una pizza buona per tutti, celiaci compresi, senza che il “senza glutine” diventi una scusa per abbassare l’asticella.

Magnasco dedica il riconoscimento al suo team e a due persone in particolare. Giuseppe Taormina, che lo segue e lo supporta nella crescita professionale quotidiana. E Neli Giangrande, presente in ogni tappa di questo percorso. «Ogni contributo ha fatto la differenza», dice.

Il terzo posto alla Sicilia Pizza Competition 2026 non è un punto di arrivo. Per Officina della Pizza, sembra solo l’inizio.