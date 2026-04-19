Festa del Crocifisso, il Papa concede l’Indulgenza Plenaria a Monreale

Un decreto storico per Monreale: Papa Leone XIV concede l’Indulgenza Plenaria per il Santissimo Crocifisso, elevando il quarto centenario della devozione cittadina a evento di portata universale.

La notizia è arrivata direttamente da Roma e ha subito scosso la comunità normanna: la Penitenziaria Apostolica ha emanato un decreto pontificio che istituisce un anno speciale dal 3 maggio 2026 al 3 maggio 2027, durante il quale i fedeli potranno ottenere l’Indulgenza Plenaria rivolgendosi al simulacro del Santissimo Crocifisso, venerato a Monreale come il Padre delle Grazie. A dare voce all’emozione collettiva è il sindaco Alberto Arcidiacono: «La notizia giunta da Roma riempie di orgoglio e di profonda gratitudine l’intera città di Monreale».

Il riconoscimento della Santa Sede trasforma di fatto Monreale in un luogo di pellegrinaggio aperto a fedeli di tutto il mondo per dodici mesi consecutivi. «Non siamo solo custodi di una tradizione», ha sottolineato il primo cittadino, «ma diventiamo oggi meta di un cammino spirituale universale».

Arcidiacono ha riservato un ringraziamento esplicito a Monsignor Gualtiero Isacchi, Vescovo della diocesi, definendone «instancabile» l’impegno pastorale e «fondamentale» il ruolo nell’ottenere il riconoscimento dalla Santa Sede.

Il decreto chiama ora la città a prepararsi ad accogliere i pellegrini che nei prossimi mesi raggiungeranno Monreale per ricevere «il dono della misericordia», come recita la dichiarazione ufficiale del sindaco.

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