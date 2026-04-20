Monreale, spesa di 68mila euro per le luminarie del SS. Crocifisso

Il Comune di Monreale ha liquidato un acconto di 13.664 euro alla ditta individuale “Eleonora De Giuseppe”, con sede a Giurdignano, in provincia di Lecce, per l’installazione delle luminarie artistiche in occasione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso.

Lo stabilisce la determinazione dirigenziale, firmata dal dirigente ragioniere generale Pietroantonio Bevilacqua. La somma corrisponde al 20% dell’importo complessivo del contratto, pari a 68.320 euro IVA inclusa, così come previsto dal capitolato speciale d’appalto.

L’incarico era stato affidato con determinazione n. 1714 del 17 aprile scorso e riguarda la fornitura, l’allestimento e la messa in funzione delle luminarie nel periodo compreso tra il 24 aprile e il 4 maggio 2026. I festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, che quest’anno celebrano il 400° anniversario, si svolgeranno dal 25 aprile al 3 maggio.