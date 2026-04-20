Monreale, la Polizia Municipale torna in moto: due Moto Guzzi per il controllo del territorio

Tornano in strada le moto della Polizia Municipale di Monreale. Due Moto Guzzi, rimaste ferme nei magazzini comunali per anni, sono pronte a riprendere servizio per il controllo del territorio.

Una notizia concreta per la sicurezza urbana. I due motocicli, marca Moto Guzzi, immatricolati nel lontano 1989 — erano stati di fatto messi da parte. Ora, su richiesta del Comandante della Polizia Locale, l’amministrazione ha deciso di rimetterli in circolazione. I due mezzi stanno per essere assicurati.

Su due ruote, la Municipale può fare cose che un’auto non riesce a fare: infilarsi nei vicoli del centro storico, raggiungere rapidamente i punti critici del traffico, presidiare aree difficilmente accessibili. A Monreale, con il suo tessuto urbano antico e le strade strette che caratterizzano il centro, avere a disposizione motocicli in servizio attivo non è un dettaglio.