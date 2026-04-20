Programma ufficiale Festa del SS Crocifisso 2026

400ª Edizione Festeggiamenti SS. Crocifisso 2026
Sabato 25 Aprile
- 20:30 – Teatro Imperia: spettacolo/inchiesta con Sigfrido Ranucci “Diario di un trapezista”
- 22:20 – Piazza Guglielmo II: presentazione video mapping “400ª Festa del SS. Crocifisso”
- 22:30 – Piazza Guglielmo II: spettacolo Vertical Dance sulle pareti del Duomo
Domenica 26 Aprile
- 09:30 – Campo Conca d’Oro: memorial “Sempre con noi”
- 10:00 – Intrattenimento in città e spettacoli folkloristici
- 17:00 – Piazza: spettacolo musicale “The Hornets”
- 18:00 – Mostra fotografica collettiva “Viaggi”
- 19:30 – Cortometraggi sul tema violenza
Lunedì 27 Aprile
- 09:30 – Campo Conca d’Oro: corteo in memoria dei ragazzi
- 21:30 – Piazza Guglielmo II: flashmob e spettacolo artistico
- 22:00 – Concerto “In memoria”
Martedì 28 Aprile
- 10:30 – Teatro Imperia: convegno sull’educazione sentimentale
- 17:30 – Rievocazioni storiche “Belle Epoque”
- 20:00 – Intrattenimento musicale
- 20:30 – Largo Padre Pio: “Ragazzi di Casa Sanremo”
- 22:30 – Spettacolo musicale e fuochi
- 23:00 – “Maledo Live Show”
Mercoledì 29 Aprile
- 18:30 – Piazza Guglielmo II: spettacolo di ballo “World Latin”
- 20:30 – Largo Padre Pio: “Eppè Polidiamo”
- 21:30 – Spettacolo artistico “La Maison de la Danse”
- 22:20 – Intrattenimento musicale “MDM Live Music”
Giovedì 30 Aprile
- 17:00 – Intrattenimento musicale
- 21:00 – Via Roma: “Music Light”
- 22:30 – Piazza Guglielmo II: musica live anni ‘90
Venerdì 1 Maggio
- 07:00 – Alborata Monte Caputo
- 10:00 – Bande musicali e gruppi folkloristici
- 16:00 – Esibizioni e folklore
- 17:00 – Spettacolo musicale
- 21:00 – “Music Light”
- 22:00 – Concerto “Nina Zilli”
- 23:30 – Drone show
Sabato 2 Maggio
- 07:00 – Alborata Monte Caputo
- 10:00 – Bande e gruppi folkloristici
- 16:00 – Sfilate e spettacoli
- 21:00 – “Music Light”
- 22:00 – Concerto “Rocco Hunt”
Domenica 3 Maggio
- 07:00 – Alborata Monte Caputo
- 10:00 – Sfilate e bande musicali
- 11:00 – Messa solenne in Duomo
- 14:00 – Discesa del simulacro
- 18:30 – Processione del SS. Crocifisso
- 23:00 – “Music Light”
- 00:00 – Giochi pirotecnici