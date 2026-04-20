Eventi

Programma ufficiale Festa del SS Crocifisso 2026

scritto da Redazione
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400ª Edizione Festeggiamenti SS. Crocifisso 2026

Sabato 25 Aprile

  • 20:30 – Teatro Imperia: spettacolo/inchiesta con Sigfrido Ranucci “Diario di un trapezista”
  • 22:20 – Piazza Guglielmo II: presentazione video mapping “400ª Festa del SS. Crocifisso”
  • 22:30 – Piazza Guglielmo II: spettacolo Vertical Dance sulle pareti del Duomo

Domenica 26 Aprile

  • 09:30 – Campo Conca d’Oro: memorial “Sempre con noi”
  • 10:00 – Intrattenimento in città e spettacoli folkloristici
  • 17:00 – Piazza: spettacolo musicale “The Hornets”
  • 18:00 – Mostra fotografica collettiva “Viaggi”
  • 19:30 – Cortometraggi sul tema violenza

Lunedì 27 Aprile

  • 09:30 – Campo Conca d’Oro: corteo in memoria dei ragazzi
  • 21:30 – Piazza Guglielmo II: flashmob e spettacolo artistico
  • 22:00 – Concerto “In memoria”

Martedì 28 Aprile

  • 10:30 – Teatro Imperia: convegno sull’educazione sentimentale
  • 17:30 – Rievocazioni storiche “Belle Epoque”
  • 20:00 – Intrattenimento musicale
  • 20:30 – Largo Padre Pio: “Ragazzi di Casa Sanremo”
  • 22:30 – Spettacolo musicale e fuochi
  • 23:00 – “Maledo Live Show”

Mercoledì 29 Aprile

  • 18:30 – Piazza Guglielmo II: spettacolo di ballo “World Latin”
  • 20:30 – Largo Padre Pio: “Eppè Polidiamo”
  • 21:30 – Spettacolo artistico “La Maison de la Danse”
  • 22:20 – Intrattenimento musicale “MDM Live Music”

Giovedì 30 Aprile

  • 17:00 – Intrattenimento musicale
  • 21:00 – Via Roma: “Music Light”
  • 22:30 – Piazza Guglielmo II: musica live anni ‘90

Venerdì 1 Maggio

  • 07:00 – Alborata Monte Caputo
  • 10:00 – Bande musicali e gruppi folkloristici
  • 16:00 – Esibizioni e folklore
  • 17:00 – Spettacolo musicale
  • 21:00 – “Music Light”
  • 22:00 – Concerto “Nina Zilli”
  • 23:30 – Drone show

Sabato 2 Maggio

  • 07:00 – Alborata Monte Caputo
  • 10:00 – Bande e gruppi folkloristici
  • 16:00 – Sfilate e spettacoli
  • 21:00 – “Music Light”
  • 22:00 – Concerto “Rocco Hunt”

Domenica 3 Maggio

  • 07:00 – Alborata Monte Caputo
  • 10:00 – Sfilate e bande musicali
  • 11:00 – Messa solenne in Duomo
  • 14:00 – Discesa del simulacro
  • 18:30 – Processione del SS. Crocifisso
  • 23:00 – “Music Light”
  • 00:00 – Giochi pirotecnici
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