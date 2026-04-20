Convegno “Oltre l’emozione”: la Consulta Giovanile del Comune di Monreale sfida la violenza con l’educazione sentimentale

Martedì 28 aprile 2026, alle ore 11:00, presso il Cineteatro Imperia si terrà l’inedito convegno “Oltre l’emozione – Per un’educazione all’intelligenza sentimentale”, promosso dalla Consulta Giovanile del Comune di Monreale. “Quest’iniziativa – afferma Flavio Messina, Presidente della Consulta Giovanile – rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità, un’occasione per incontrarsi e riflettere insieme sulle sfide del presente. Come Consulta, abbiamo fortemente voluto questo spazio di condivisione che mette al centro il dialogo tra l’esperienza dei professionisti e l’energia delle nuove generazioni. Invito tutta la cittadinanza, e in particolare i giovani, a partecipare: la vostra presenza è il segno di una Monreale che vuole crescere e guardare al futuro con consapevolezza”.

Un confronto multidisciplinare che promette interventi di alto valore grazie alla partecipazione di autorevoli relatori: dai contributi di stampo psicologico del Dott. Gianni Ferraro e della Prof.ssa Ornella Ingargiola, allo sguardo culturale della Prof.ssa Antonella Vaglica, fino all’intervento del Dott. Mattia Intravaia. Mattia Intravaia, membro del direttivo della Consulta Giovanile, ha commentato così l’imminente evento: “La lotta alla violenza non può esaurirsi nella gestione delle emergenze: serve un approccio proattivo che metta al centro l’educazione delle nuove generazioni. Il cuore della sfida – continua Mattia Intravaia, ideatore dell’evento – risiede nella capacità di insegnare ai giovani come abitare il proprio mondo interiore. Sono convinto che solo attraverso una profonda consapevolezza di sé si possa costruire una relazione sana e autentica con l’altro. In questo senso, la riscoperta dell’interiorità non è un esercizio astratto, ma il primo, concreto atto sociale per disinnescare il conflitto e promuovere una vera cultura della relazione nel nostro territorio”.