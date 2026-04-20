“In Memoria” di Massimo, Andrea e Salvo: il 27 aprile a Monreale corteo, messa e concerto

La Città di Monreale annuncia il programma di “In Memoria”, l’evento commemorativo dedicato a Massimo, Andrea e Salvo, che si terrà il prossimo 27 aprile con una serie di appuntamenti che coinvolgeranno la cittadinanza dalla mattina alla sera.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune, nasce dalla volontà di unire la comunità nel ricordo attraverso gesti simbolici, momenti di raccoglimento e performance artistiche di grande suggestione.

La giornata si aprirà alle 9:30 con “Il Grande Corteo”, curato dall’associazione TDQF, con partenza dal Campo Conca d’Oro. Il percorso prevede una tappa significativa in Via Biagio Giordano per un momento di raccoglimento e la partecipazione a un laboratorio di yoga a cura del Polo Educativo “Solletico”. La mattinata si concluderà in Via Benedetto D’Acquisto con l'”Omaggio Finale”, una simbolica consegna di fiori di carta realizzati dagli studenti delle scuole locali.

Alle 17:00, presso la Cattedrale di Monreale, verrà celebrata la Messa Solenne in ricordo dei tre giovani, un momento di preghiera comunitaria nel cuore spirituale della città.

Dalle 21:00, le attività si sposteranno nuovamente in Via Benedetto D’Acquisto per l’evento “Il ricordo nel cuore di familiari e amici”, con l’accensione dei lumi, proiezioni video, i canti dei Maestri Grimaudo e le testimonianze dirette di chi li ha conosciuti. Alle 22:00 la danza diventerà protagonista con l’esibizione “Corpi e Anima in Scena”, a cura degli allievi della scuola ASD Maison de la Danse.

La chiusura alle 22:30 è affidata a “The Concert in a New Light” in Piazza Guglielmo II, un suggestivo concerto live per pianoforte immerso in una scenografia di migliaia di candele. «Un appuntamento – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono – per non dimenticare, per trasformare il dolore in bellezza e la memoria in un impegno collettivo di vicinanza e amore».