25 aprile e 3 maggio, CoopCulture apre il Chiostro con visite ed eventi per famiglie

Due ponti – 25 aprile e 1 maggio – colmi di visite, laboratori, passeggiate: complice l’ingresso gratuito nei siti culturali sia per la Festa della Liberazione che per la prima domenica del mese (3 maggio), Palermo si prepara ad essere “invasa” da turisti e cittadini. Si potranno scoprire i reperti archeologici esposti al Museo Salinas, gli artisti contemporanei al Riso, i capitelli arabo normanni a Monreale.

Si inizia sabato prossimo (25 aprile) sia alle 10 che alle 11.30 con le visite didattiche di CoopCulture alle collezioni archeologiche del museo più antico della Sicilia: sarà raccontata la straordinaria storia del Salinas, custode di prestigiose collezioni e opere uniche, provenienti da alcuni tra i più celebri siti archeologici della Sicilia, come Selinunte. Un viaggio immersivo nel cuore del Mediterraneo, crocevia di culture e civiltà, che da millenni restituisce preziose tracce del nostro passato. Stesse visite anche nel prossimo weekend, venerdì e sabato – 1 e 2 maggio – alle 11, e domenica (3 maggio, ingresso gratuito) alle 10 e alle 11.30. Domenica alle 11 previsto anche un laboratorio per bambini che potranno mettere “le mani in pasta” e scoprire come si plasmavano gli oggetti in argilla nell’antica Grecia.

Anche il RISO, Museo d’arte moderna e contemporanea accoglie i visitatori sabato 25 aprile e domenica 3 maggio alle 11 con la visita gratuita “Percorsi di memoria”che intreccia i temi della vita, della morte e del corpo in una riflessione sull’esperienza umana; la visita è arricchita da “Staffage” installazione della giovane artista Maria Tindara Azzaro, che sarà presente per spiegare le pieghe del suo paesaggio immersivo ispirato ai monti siciliani, che si affaccia dalle vetrine del RISO; si tratta del progetto Glass-room – Arte in trasparenza nato dalla collaborazione tra Museo Riso, Accademia di Belle Arti di Palermo e CoopCulture.

Sempre sabato 25 aprile ma alle 16, RISO ospita anche un laboratorio per bambini tra i 6 e i 10 anni: un focus particolare su forme, segni e colori di Carla Accardi, le cui opere fanno parte della collezione del Museo; poi i bambini potranno realizzare una propria opera d’arte, fatta di colori vivaci e segni “as-TRATTI”.

Domenica 3 maggio alle 11 e alle 12 si potrà partecipare a una visita alla scoperta del Chiostro dei Benedettini di Monreale, partendo dalla descrizione di quel che rimane dell’antico complesso monastico annesso alla cattedrale di Guglielmo II. Saranno indicati e spiegati alcuni dei capitelli più belli e riccamente scolpiti con scene bibliche, bestiari medioevali e ciclo delle stagioni.