Cronaca

Monreale, capolinea AST spostato in via Biagio Giordano

scritto da Redazione
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Il Corpo di Polizia Municipale della Città di Monreale ha reso noto che il capolinea degli autobus AST è stato temporaneamente spostato di sede.

Secondo l’avviso affisso dalle autorità comunali, dal 20 aprile al 5 maggio 2026 il capolinea non si trova nella sua posizione abituale: i bus della compagnia AST partiranno e arriveranno in via Biagio Giordano, nei pressi della scuola Morvillo.
Lo spostamento, disposto dal Comune di Monreale – Città Metropolitana di Palermo – è legato alla festa del Crocifisso.

La variazione ha durata di circa due settimane, al termine delle quali il capolinea dovrebbe tornare nella posizione originaria.

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