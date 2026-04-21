Monreale, capolinea AST spostato in via Biagio Giordano

Il Corpo di Polizia Municipale della Città di Monreale ha reso noto che il capolinea degli autobus AST è stato temporaneamente spostato di sede.
Secondo l’avviso affisso dalle autorità comunali, dal 20 aprile al 5 maggio 2026 il capolinea non si trova nella sua posizione abituale: i bus della compagnia AST partiranno e arriveranno in via Biagio Giordano, nei pressi della scuola Morvillo.
Lo spostamento, disposto dal Comune di Monreale – Città Metropolitana di Palermo – è legato alla festa del Crocifisso.
La variazione ha durata di circa due settimane, al termine delle quali il capolinea dovrebbe tornare nella posizione originaria.