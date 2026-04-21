Risate in dialetto siciliano a Monreale, l’AUSER porta in scena tre atti brillanti di Lucio Galfano

Domenica 26 aprile i soci dell’AUSER Circolo Biagio Giordano di Monreale portano in scena, presso la loro sede di via Venero 217, la commedia dialettale “Pani e Tumazzu”, tre atti brillanti scritti dal commediografo marsalese Lucio Galfano. Sipario alle ore 17:00.

Lo spettacolo, che ha già registrato il tutto esaurito con ingresso riservato ai soci, vedrà alternarsi sul palcoscenico un cast affiatato: Giovanni Faraci nei panni di Don Turiddu, Lina Miceli in quelli di Carmela la governante, Agostino Albano come Don Paolo il postino, Mariella Ferraro, Loredana Matranga e Francesca La Marca nelle vesti delle tre figlie Pietra, Giovanna e Maria, e infine Enzo Greco nel ruolo del nonno Giuseppe Tinnirello. A tenere le fila della serata sarà la rammentatrice Carmela Caldarone, mentre la regia è affidata a Nino Casamento.

A firmare il testo è Lucio Galfano, avvocato, regista e poeta originario di Marsala, figura di riferimento del teatro dialettale siciliano con una carriera costellata di riconoscimenti in ambito regionale e nazionale. Tra le sue opere più note figurano Garibaldi, La Sacra Famiglia e Così di Foddri. Il Circolo AUSER di Monreale ha scelto proprio questa commedia per rendere omaggio al suo lavoro e alla sua lunga attività nel solco della tradizione teatrale dell’isola.

I biglietti sono disponibili fino ad esaurimento dei posti e devono essere ritirati in anticipo.