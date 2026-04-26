Monreale, attivo il nuovo sistema di videosorveglianza su piazza Vittorio Emanuele e Guglielmo II

MONREALE – È operativo da alcuni giorni il nuovo sistema di videosorveglianza ad alta tecnologia che copre l’asse strategico tra piazza Vittorio Veneto e piazza Matteotti, con attenzione prioritaria su piazza Vittorio Emanuele e piazza Guglielmo II.

Il progetto, frutto di un investimento mirato alla tutela del territorio, non si limita all’installazione di nuove telecamere, ma introduce un modello di gestione dinamica della città. Il presidio costante è garantito dal Comando di Polizia Municipale.

Le due piazze, fulcro della vita sociale e turistica di Monreale, sono oggi presidiate da dispositivi di ultima generazione. Il sistema installato in piazza Guglielmo II è stato progettato specificamente per proteggere il patrimonio storico-artistico del complesso monumentale, fungendo da deterrente contro episodi di microcriminalità.

L’infrastruttura è attiva 24 ore su 24 e opera nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy. I dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità di pubblica sicurezza e sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e delle Forze dell’Ordine per eventuali attività investigative.

Il nuovo impianto sarà inoltre collegato al sistema di videosorveglianza già attivo da tempo nelle altre vie della città, ampliando la copertura complessiva del territorio comunale.