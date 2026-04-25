L’emozione, la fede, la memoria: a Monreale il cortometraggio della “Leggenda del SS Crocifisso”

MONREALE (PA) – Fede, tradizione e identità comunitaria diventano cinema. Domani. 26 aprile, alle ore 22:30, la storica Piazza Guglielmo II ospiterà la proiezione pubblica del cortometraggio “La Leggenda del SS. Crocifisso di Monreale”, con il patrocinio del Comune di Monreale.
L’opera, diretta dal regista Marco Messina e prodotta da Agarinto Srl, nasce per raccontare per immagini un legame che dura da secoli. In occasione del 400° anniversario dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso (1626-2026), il film si presenta come un tributo artistico alla storia e alla devozione della comunità monrealese.
Il cortometraggio non è una semplice ricostruzione storica, ma un percorso emozionale che esplora le radici profonde della festa, celebrando la memoria collettiva di un popolo che ogni anno si raccoglie unito sotto l’effigie del Crocifisso.
Cittadini e visitatori sono invitati a prendere parte a questo momento di condivisione culturale nel cuore del sito UNESCO di Monreale.