Bus Monreale-Palermo, ci siamo quasi: manca solo il via libera della Regione

Monreale – L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che la situazione del trasporto pubblico tra Monreale e Palermo è in via di risoluzione.

In questi giorni sono in corso gli ultimi passaggi con gli enti competenti per ripristinare il servizio, dopo le criticità registrate nelle scorse settimane. L’obiettivo è garantire nuovamente un collegamento stabile e continuo con il capoluogo, essenziale per studenti, lavoratori e per tutti i cittadini.

Il sindaco Alberto Arcidiacono e l’Assessore ai Trasporti Riccardo Oddo stanno seguendo personalmente la vicenda, mantenendo costanti interlocuzioni per giungere in tempi rapidi alla definizione del servizio, fiduciosi del fatto che anche la Regione ha compreso l’importanza di questo collegamento.

Nel frattempo, l’Amministrazione comunale ringrazia Autolinee Giordano per la collaborazione tempestiva e la disponibilità dimostrata nel garantire un supporto immediato alla cittadinanza.

Si sta lavorando per chiudere rapidamente tutte le procedure necessarie, così da tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.

L’Amministrazione continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e fornirà aggiornamenti non appena il servizio sarà ufficialmente riattivato.