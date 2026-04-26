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Ragazza scomparsa a Monreale: rintracciata telefonicamente, atteso il rientro

scritto da Redazione
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Alberto Arcidiacono, sindaco di Monreale

Erika, la ragazza scomparsa da Monreale nella serata del 25 aprile, è stata rintracciata telefonicamente. La notizia arriva direttamente dal sindaco Alberto Arcidiacono, che ha voluto informare la comunità dopo aver sentito la famiglia.

La giovane non è ancora rientrata fisicamente a casa, ma il contatto telefonico rappresenta un segnale positivo che allenta la preoccupazione delle ultime ore. “Grazie al cielo è stata rintracciata telefonicamente”, ha scritto il primo cittadino, aggiungendo di ritenere doveroso aggiornare tutti dopo essersi confrontato con i familiari. “Speriamo si risolva nel più breve tempo possibile. Ti aspettiamo”, ha concluso con un messaggio affettuoso rivolto alla ragazza.

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