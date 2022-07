Dolore a Monreale, si è spenta Luisa Tora

MONREALE – Una dolorosa notizia scuote Monreale. È morta prematuramente, all’età di 59 anni, Luisa Tora, dipendente del Comune. La monrealese ha combattuto contro una brutta malattia e si è spenta oggi. Una notizia che ha provocato lo sgomento di tutti coloro che la conoscevano.

Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha voluto ricordare Luisa Tora e ha voluto stringersi a nome di tutta la comunità monrealese.

“L’amministrazione comunale – dice il primo cittadino – sta vivendo un momento di grande mestizia perché perdiamo non soltanto una grande lavoratrice ma perdiamo una grande donna, perdiamo una madre di famiglia. Una persona che ha sempre combattuto per la propria città, una persona che si è sempre contraddistinta per le grandi virtù umane, una persona che non ha mai fatto mancare il sorriso anche nei momenti più difficili. Abbiamo accolto davvero con dolore queste notizie e ci stringiamo attorno alla famiglia”.

“Cara Luisa – dice il consigliere comunale Flavio Pillitteri – è stato un privilegio conoscerti. Donna perbene, sempre sorridente e disponibile”.

Messaggi di cordoglio anche da parte dell’associazione di Protezione Civile Evergreen. “L’associazione è profondamente addolorata per la perdita della cara Luisa, che tu possa andare in un posto dove non esiste sofferenza”.