Grosso incendio a Monreale, fiamme spente alle 5 del mattino

Grosso incendio a Monreale questa notte a Valle Presti, nei pressi di Portella della Paglia. Le squadre antincendio hanno dovuto faticare non poco per arginare le fiamme che si sono sprigionate dalla tarda serata di ieri. Ad alimentare le fiamme il vento di scirocco.

Il rogo è stato appiccato attorno alle 23. Sul posto il Corpo Forestale, i vigili del Fuoco. Sul luogo dell’incendio sono arrivati anche i volontari dell’associazione di Protezione civile Overland, che hanno dato supporto con il mezzo Man dato in dotazione dal dipartimento di Protezione civile. Le fiamme, che hanno distrutto alberi e macchia mediterranea, sono state domate solo in mattinata, attorno alle 5.

Un altro incendio è divampato a Trabia (Pa), dove dall’una della scorsa notte brucia la contrada Danigarci, ricca di vegetazione. Minacciate anche diverse abitazioni. Da questa mattina all’alba sono in azione i Canadair per cercare di spegnere il rogo sulla sommità del costone che da terra è inaccessibile.

Sono impegnati i vigili del fuoco, forestale e protezione civile che hanno cercato in tutti i modi di arginare le fiamme e mettere in sicurezza le abitazioni.