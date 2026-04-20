Festeggiamenti Santissimo Crocifisso 2026: il Comune di Monreale spende 2.440 euro per pubblicità su PalermoToday

Monreale – Quattrocento anni di fede, processioni e tradizione popolare. Monreale si prepara a celebrare il 400° anniversario dei Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso con un programma di eventi che animerà la città dal 25 aprile al 3 maggio 2026. Per dare alla ricorrenza la visibilità che merita, il Comune ha deciso di puntare anche sulla comunicazione digitale, affidando una campagna pubblicitaria a PalermoToday.

La determina dirigenziale assegna l’incarico a Citynews — società con sede a Milano editrice di PalermoToday — per un importo di 2.440 euro IVA inclusa. La copertura finanziaria è stata attestata dal Ragioniere Generale Pietroantonio Bevilacqua, a valere sul capitolo “Festeggiamenti SS Crocifisso – Manifestazioni – Bilancio”.

Il culto del Santissimo Crocifisso a Monreale affonda le radici nel 1626 e da quattro secoli scandisce la vita religiosa e sociale della comunità. Un patrimonio immateriale che la città custodisce con orgoglio e che quest’anno, per la prima volta, raggiunge il traguardo del quarto centenario.