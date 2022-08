A Monreale si nominano gli scrutatori per le elezioni del 25 settembre

MONREALE – A Monreale si procede alla nomina degli scrutatori che presteranno servizio il 25 settembre prossimo quando si apriranno i seggi per le elezioni politiche, per il rinnovo dei rappresentanti alla Camera e al Senato, e per le regionali, per il rinnovo del presidente della Regione Siciliane e dei rappresentanti all’Ars.

Il Sindaco oggi rende noto che “la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno 31 Agosto 2022, alle ore 12.00, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che si svolgeranno domenica 25 settembre 2022”.

“Maggiori dettagli – recita una breve nota del Comune – sul sito istituzionale del Comune di Monreale”.