Leonardo Spera, candidato PD alle Regionali, presenta la sua candidatura a Monreale

MONREALE – Si è tenuta ieri pomeriggio nell’atrio del Collegio di Maria, la presentazione della candidatura di Leonardo Spera alle elezioni regionali nella lista del partito democratico. A Monreale è la prima iniziativa pubblica di confronto e dibattito che si tiene durante questa campagna elettorale forse un po’ fredda nonostante le temperature ancora pienamente estive.

Il giovane sindaco di Contessa Entellina è stato accolto con calore da circa una ottantina di amici e compagni monrealesi che hanno dato vita alla manifestazione. Un’ora e mezza di conforto a tu per tu con i monrealesi che hanno posto domande o affidato consigli e aspettative al presidente dei giovani amministratori siciliani dell’Anci.

Leonardo Spera è il candidato più giovane nella lista del Partito Democratico alle elezioni regionali, ma può vantare una lunga esperienza di militanza sempre dalla stessa parte, come ha sottolineato il segretario cittadino del PD Silvio Russo nel suo saluto iniziale, e “sempre con la schiena dritta senza farsi mettere il cappello da padrini politici”.

In “platea” molti componenti del movimento politico “Monreale Bene Comune”, tra cui gli avvocati Alberto Daidone e Francesco Macchiarella, Salvo Ganci, l’ex preside Mario Cinà, il commissario del centro anziani Giovanni Aricò e il presidente del Pd Fabio Zanetti. Presenti anche esponenti della società civile come Biagio Cigno, alcuni sindacalisti di peso e diversi colleghi del 118 dove Spera lavora. A coordinare la serata Raimondo Burgio. Mentre a far gli onori di casa l’ex deputato Tonino Russo, e Giuseppe Marceca, amico personale e collega di Leonardo Spera. La serata si è conclusa poi con un aperitivo rinforzato.