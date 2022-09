Incendio a Monreale, titolare di bar interviene ed evita il peggio

Incendio a Monreale nei pressi del parcheggio Torres questo pomeriggio. Provvidenziale l’intervento del titolare di un bar vicino e di un vigile del fuoco libero dal servizio.

Fiamme alte e fumo questo pomeriggio a causa di un incendio scoppiato attorno alle 18. A bruciare sterpaglie e un fitto canneto. Ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco. Presenti anche i Carabinieri della vicina stazione.

Il titolare di un bar vicino, Andrea Rincione, vigile del fuoco discontinuo, non ci ha pensato due volte a intervenire per arginare le fiamme. Ha lavorato fino a quando non sono intervenuti i colleghi con una autobotte. In attesa dei pompieri anche un altro collega di passaggio, Francesco Di Bella, è intervenuto sulle fiamme. Il loro lavoro è stato provvidenziale per scongiurare l’avanzare dell’incendio.