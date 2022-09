Monreale, finalmente in funzione le Casette dell’acqua, inaugurazione venerdì

Monreale – Venerdì alle 10.30 l’inaugurazione della Casetta dell’Acqua a Piazza Inghilleri.

Il sindaco Alberto Arcidiacono gli assessori e il dirigente dell’area gestione Risorse Pietroantonio Bevilacqua, inaugureranno la “casetta dell’acqua” a disposizione dei cittadini che è stata installata nella sede dell’ufficio Tributi di piazza Inghilleri e nelle scuole a disposizione di studenti e cittadini.

Entreranno in funzione venerdì poiché sono in corso alcuni esami per la potabilità dell’acqua e interventi di manutenzione.

“L’obiettivo dell’amministrazione – si legge in una nota – è quello di valorizzare l’acqua potabile e ridurre notevolmente i rifiuti derivanti dal consumo di acqua minerale in bottiglia di plastica. L’Area Gestione delle Risorse ha curato la gestione del servizio in attesa dell’approvazione di apposito regolamento”.