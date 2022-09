Lo sport monrealese in festa, la New GI.CA Monreale è promossa in Serie D

Il mondo sportivo monrealese è in festa per la storica doppia promozione in serie D della ASD Polisportiva New GI.CA Monreale. Una notizia che era già nell’aria ma che adesso diventa ufficiale.

E’ di poche ore fa, infatti, la notizia sulle sorti della GI.CA in campo Federale Fipav. Adesso in via ufficiale gli organi federali provinciali e regionali, assegnano e promuovono l’associazione sportiva monrealese nell’organico della Serie D. La notizia è accolta dal presidente Carlo Giannetto con emozione e grande entusiasmo e si è diffusa velocemente in tutta la rosa della grande famiglia della GI.CA con grande gioia di tutti i componenti delle due squadre che hanno militato l’anno scorso nel campionato Provinciale di Prima divisione.

Si tratta di un sogno che si realizza per gli atleti e gli allenatori delle due squadre che raggiungono un risultato prestigioso dopo aver sposato il progetto della Società, portato avanti fra mille difficoltà, dimostrando ancora una volta che la GI.CA e i suoi atleti cercano di progredire di anno in anno. La GI.CA, infatti, non partecipa ai campionati accontentandosi della sola partecipazione ma cerca sempre il primato nella categoria iscritta. Per tre anni di seguito ha vinto i rispettivi campionati passando dalla seconda divisione alla serie D, sia maschile che femminile. Di anno in anno tutta la rosa degli atleti e tutta la dirigenza stanno portando la società nei ruoli e nelle categorie che le competono e sempre più in alto.

Da non dimenticare la conquista di qualche anno fa della Serie D e la Coppa Città di Palermo con la squadra femminile e la storica conquista della serie C con la squadra maschile. “Queste promozioni – dice Carlo Giannetto – sono frutto di un lavoro serio e certosino da parte degli allenatori e atleti tutti, che con spirito di sacrificio e competenze li hanno portati avanti”

“Grandi entusiasmi ci sono intorno a queste due promozioni e la società – continua Giannetto che adesso sta cercando di allestire un organico, sia maschile che femminile, di alto tasso tecnico per metterlo a disposizione dei due allenatori Renato Corpora riconfermato, per il maschile e Armando Vicari, per la femminile – e sono certo che questo entusiasmo non scemerà col tempo”.

“Una nota particolare riguarda il settore giovanile, su cui stiamo puntando – sottolinea il presidente della Gi.Ca — L’anno scorso a causa dell’emergenza covid non abbiamo potuto disputare i vari campionati Under ma da quest’anno saranno disputati diversi campionati. Il Minivolley sarà invece affidato a due atleti che hanno espresso il desiderio d’intraprendere l’attività di allenatore e tal proposito frequenteranno i vari corsi FIPAV per acquisire il livello FIPAV.

“Devo infine lodare il lavoro fatto in trincea da Pippo Mirto, eccellente giocatore che mi sono portato dietro per più di venti anni e ora eccellente allenatore il quale, nonostante tutte le difficoltà incontrate causate da questa maledetta pandemia, ha saputo, con competenza, mettere partita dopo partita le tessere per formare un’immagine gradevole come sono state le prestazioni in campo. Non sarà facile portare avanti e gestire due campionati regionali sia dal punto di vista tecnico che finanziario. Gradito sarebbe a tal proposito l’intervento di qualche benefattore innamorato della pallavolo che volesse investire in pubblicità per un ritorno d’immagine a livello regionale. Di sicuro la città di Monreale sarà propagandata in tutta la Sicilia”.