Monreale, il Pandino dell’ex iena La Vardera posteggiata in Ztl, “Multa inevitabile”

Nel corso della serata di ieri, il candidato “sindaco di Sicilia”, Cateno De Luca, ha visitato Monreale, accompagnato da alcuni candidati all’Ars, tra cui Ismaele La Vardera, ex inviato delle Iene. Tanti i monrealesi che si sono avvicinati per sentire cosa aveva da dire De Luca che ha rimandato il comizio ai prossimi giorni.

Ma c’è un piccolo dettaglio che ai più è passato inosservato ma che però a qualcun altro è venuto subito agli occhi. Stiamo parlando dell’auto di La Vardera che ieri è giunto a bordo del suo Pandino colorato. Un dettaglio che è sfuggito un po’ a tutti ma che certamente non è sfuggito all’occhio elettronico della telecamera installata a piazza Vittorio Emanuele: l’auto è stata pizzicata infatti in una zona a traffico limitato.

Come si vede anche dalle immagini, l’auto è entrata all’interno della Ztl ed è stata parcheggiata proprio nei pressi del cartello che indica la presenza dell’area videosorveglianza. Come accade per tutte le auto che transitano all’interno dell’area pedonale, anche il Pandino di La Vardera sarà multato. “Le videocamere sono automatiche e la multa è inevitabile”, dicono dal Comune di Monreale.

Anche su Facebook arrivano i commenti. “La Vardera – dice Giuseppe Guzzo – intanto comincia a dare il buon esempio togli la macchina parcheggiata in divieto di sosta”.