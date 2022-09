Regionali, Mario Caputo presenta il suo programma a Monreale

Si svolgerà domenica 18 settembre alle 18:30 presso l’Al Balhara Resort di Monreale la presentazione del programma elettorale dell’Onorevole Mario Caputo, in gioco per un secondo mandato all’Assemblea Regionale Siciliana.

Caputo, impegnato ieri in un tavolo tecnico a Piana degli Albanesi per l’individuazione di un’area da adibire a rifugio per cani, continua la sua campagna elettorale in provincia e sul problema randagismo di Piana degli Albanesi afferma «È stato compiuto un ulteriore e importante passo avanti per la realizzazione di un rifugio per randagi nel comprensorio dello Jato. All’incontro di questa mattina, infatti, il Primo cittadino ha illustrato le due potenziali aree del territorio arbëreshë individuate dall’Amministrazione comunale, valide per ospitare l’impianto».

L’Onorevole monrealese affronta la campagna elettorale già forte dell’appoggio di Autonomi e Partie Iva, incassato dopo l’incontro con il coordinatore Amedeo Crimi «La tenacia, la costanza, il grande impegno profuso all’interno del territorio e le attività in favore dei lavoratori, sono i requisiti che ci hanno spinto, con estrema convinzione – afferma Crimi – a sostenere, in questa prossima tornata elettorale, un modello politico inedito e giovane, ovvero quello proposto da Mario Caputo, il quale ha già straordinariamente dimostrato qualità e spessore parlamentare, durante l’ultima legislatura».