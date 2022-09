Monreale, pulizia straordinaria in via Pezzingoli

La ex Provincia su richiesta dell’Amministrazione Arcidiacono inizierà a pulire la via Pezzingoli e breve partiranno anche interventi strutturali e di messa in sicurezza dell’arteria grazie ad interlocuzione avviata tra Comune di Monreale e la Città Metropolitana. Lo fa sapere l’amministrazione comunale.

Partiranno giovedì mattina i lavori di pulizia straordinaria di tutta la via Pezzingoli, la strada provinciale a seguito di alcune richieste portate avanti dall’amministrazione Arcidiacono è stata inserita nell’elenco degli interventi prioritari programmati dalla Città Metropolitana. Una squadra di operai effettueranno la pulizia straordinaria di tutte le caditoie stradali, spesso otturate dallo sporco che si accumula nei mesi primaverili ed estivi. Successivamente inizieranno interventi di messa in sicurezza della strada. Lo rende noto l’assessore all’Igiene Urbana Pietro Siragusa.

L’assessore fa anche sapere che “Tale intervento ha l’obiettivo di evitare allagamenti nelle strade e di assicurare un miglioramento e un maggiore decoro delle strade del nostro territorio”. Alle operazioni di pulizia collaboreranno anche una squadra di operai della ditta che si occupa del servizio Rifiuti Ecolandia.