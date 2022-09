A Monreale 1.700 voti per la Democrazia Cristiana, bene Zuccaro

MONREALE – “Elezioni regionali, DC ha raggiunto un risultato insperato”. Così il commissario cittadino Vaglica ringrazia i 1700 elettori monrealesi che hanno votato la Democrazia Cristiana Nuova di Totò Cuffaro.

A pochi giorni dalla conclusione delle elezioni regionali esprime parole di soddisfazione e fiducia per il futuro, il commissario della DC, Giovan Battista Vaglica. “Vorrei Ringraziare con particolare emozione i 1700 elettori monrealesi che hanno creduto nel progetto, della DC Nuova dando fiducia ai candidati della nostra lista, risultato insperato fino a poco tempo fa, per una lista che mai si era presentata al giudizio degli elettori della nostra Città.

“Un particolare ringraziamento va a Ignazio Zuccaro, che si è speso con grande passione, ottenendo nella nostra Città un notevole riscontro di adesioni. La fiducia che gli Elettori ci hanno complessivamente dato ci fa ben sperare per i prossimi appuntamenti elettorali”.

“Colgo l’occasione per manifestare a nome di tutti i quadri militanti particolare soddisfazione per l’elezione a deputato regionale della Dott.ssa Nuccia Albano, in rappresentanza di tutto il partito e con la certezza che essa interpreterà e rappresenterà al meglio le esigenze dei vari Territori”.