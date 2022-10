Truffe ai danni di anziani, i Carabinieri di Monreale insegnano come difendersi

Sono in aumento le truffe e i raggiri ai danni degli anziani e delle persone fragili. Per questo l’Arma dei Carabinieri si mobilita e avvia una campagna di sensibilizzazione nei confronti della popolazione.

I Carabinieri di Monreale incontrano gli anziani in occasione della festa dei nonni. L’appuntamento è per il 2 ottobre alle 11 all’interno della Sala della Pace, alle spalle delle Absidi del duomo di Monreale. L’invito è rivolto a tutta la popolazione monrealese, come fa sapere Andrea Quattrocchi, Capitano dei Carabinieri Comandante della Compagnia di Monreale, in particolare alle persone anziane.

L’invito sarà anche comunicato dalle Parrocchie e dagli enti vicini ai nonni monrealesi. Sarà l’occasione per capire come difendersi dalle truffe in danno degli anziani.