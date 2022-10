A Monreale arriva la nuova pediatra Ambra Gagliardo

Monreale – Oggi pomeriggio a pochi passi dal Duomo in uno storico edificio di Chiasso Ciro Menotti 4 è stato inaugurato lo studio medico della nuova pediatra convenzionata, Ambra Gagliardo professionista con grande esperienza grazie agli anni di servizio che ha prestato a Partanna di Trapani . Dopo nove anni , infatti la dottoressa Gagliardo palermitana ha ottenuto il trasferimento nella sede di Monreale.

“Il mio obiettivo è quello di creare una rete tra i pediatri così da poter dedicare una particolare attenzione alla fascia adolescenziale e a quei giovani che molto spesso si trovano soli, in questo modo sarebbe possibile accompagnare questi ragazzi nel rapporto con le loro famiglie e nella crescita, aiutandoli ad affrontare le difficoltà ed essere punto di riferimento”. Ha esordito cosi la dottoressa Gagliardo, ringraziando poi la sua famiglia e l’intera città di Monreale per l’accoglienza calorosa che le ha rivolto.

In seguito Padre Nicola Gaglio, parroco della Cattedrale, alla presenza di una numerosa presenza di familiari ed amici, ha benedetto lo studio medico pediatrico spendendo parole generose per l’impegno e la perseveranza, qualità essenziali per svolgere questo lavoro.

All’inaugurazione presente anche l’assessore comunale Luigi d’Eliseo che in rappresentanza dell’amministrazione comunale ha portato il saluto del sindaco Alberto Arcidiacono, dando il benvenuto alla Pediatra. “Apprezziamo la volontà di mettersi a disposizione della collettività e soprattutto degli adolescenti creando una rete tra pediatri per dedicare attenzione ai ragazzi e non solo alla loro salute fisica ma anche a quella serenità mentale che molto spesso viene sottovalutata”.

All’inaugurazione presenti anche colleghi medici, pediatri, farmacisti e il consigliere comunale Flavio Pillitteri.