Monreale, dramma caro-bollette, “Manifestazione per stare accanto ai cittadini”

MONREALE – Anche a Monreale si fa sentire l’effetto del caro-bollette e l’amministrazione inizia a pensare a una manifestazione a supporto della comunità. Una forma di “protesta” simbolica per mettersi a fianco di famiglie e imprenditori. Grazie a un accordo con Enel, firmato in tempi non sospetti, l’ente potrà godere di un prezzo fisso dell’energia elettrica.

Sono decine le imprese del territorio in difficoltà. Le più bersagliate sembrano essere panifici, bar, artigiani e altre attività “energivore”. Le bollette parlano di rincari enormi che stanno mettendo in ginocchio l’intero comparto economico, già martoriato dalla crisi legata alla pandemia. Ora l’amministrazione comunale sta mettendo in piedi una protesta pacifica. Si tratta di dare un segno di vicinanza a tutti i monrealesi, che stanno vivendo un momento di difficoltà a causa dell’aumento dei costi dell’energia elettrica. La manifestazione è ancora in fase organizzativa.

“Molti comuni si stanno mobilitando perché vanno incontro a un notevole rincaro dell’energia – fa sapere il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono tramite MonrealeLive -. In città, a livello comunale, i rincari si sentiranno meno rispetto ad altri enti visto che abbiamo reso efficienti alcuni impianti come quello di Pioppo o della Circonvallazione. Inoltre abbiamo stipulato un contratto con Enel per cui anche se l’energia dovesse andare alle stelle, il comune pagherebbe comunque una quota fissa di 800mila euro l’anno per l’energia e per la manutenzione degli impianti”.

“La manifestazione – aggiunge il primo cittadino – servirà a manifestare vicinanza ai cittadini tentare di sensibilizzare ulteriormente il governo e attirare l’attenzione su un problema che sta diventando sempre più grave.