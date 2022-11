Scoperta una grotta a Monreale, sorpresa per i forestali (VIDEO)

MONREALE – Dai lavori di pulizia e messa in sicurezza della via panoramica che da Monreale conduce fino a Palermo, viene fuori una bella sorpresa. Sono stati gli operai forestali della Regione, impegnati in queste settimane a Monreale, a scoprire una piccola grotta lungo la strada panoramica di Monreale nei pressi della ex strada ferrata.

Questa mattina i forestali, che stanno lavorando per la bonifica e la pulizia della lunga strada che scende verso Palermo, hanno scoperto un caratteristico anfratto nella roccia della montagna. Si tratta di una piccola grotta, usata nel corso degli anni come deposito. Adesso l’intenzione dei volontari presenti al momento della scoperta, è quella di metterla in sicurezza e chiedere all’amministrazione comunale di avviare un percorso di valorizzazione che possa portare alla fruizione di questo particolare luogo rimasto fino ad oggi semi-sconosciuto.

Come detto, la scoperta è stata fatta dai lavoratori del comparto forestale regionale che stanno eseguendo da qualche giorno un’azione di pulizia lungo la via panoramica. Il caposquadra è Cosentino Nino che lavora assieme ad Antonio Bennardo, Zummo Salvatore e Di Matteo Pietro decespugliatorista, Sardisco Antonio soffiatorista, la squadra fa parte del demanio di Carpineto. “Sarebbe bello se il Comune adesso si attivasse per rendere fruibile questo luogo, molto bello da esplorare, e magari renderlo disponibile alle visite ai turisti che si trovano a passare da qui”, dice Piero Faraci, presente al momento della scoperta della grotta.

I volontari tengono anche a ringraziare il lavoro dei forestali impegnati a Monreale per la bonifica di numerose strade del territorio. “Troppo spesso vengono considerati lavoratori di serie B – dicono -. Sono invece lavoratori importanti per la nostra regione, visto che si occupano prima di tutto di salvaguardare l’ambiente che ci circonda, i nostri boschi e i luighi in cui viviamo”.