Monreale in mostra su Rai1 a Ballando on the road

C’è anche Monreale tra le bellezze mostrate a Ballando on the road, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, collegato al talent show che va in onda in prima serata il sabato sera, Ballando con le Stelle.

Nella puntata di oggi, 19 novembre, andata in onda nel primo pomeriggio, il Chiostro dei Benedettini del Duomo di Monreale ha fatto da sfondo ad una delle esibizioni del programma che chiama a raccolta i migliori talenti italiani del ballo. Una competizione collegata al programma del prime time del sabato sera condotto sempre dalla Carlucci.

Tante le bellezze siciliane che hanno fatto da cornice alle esibizioni dei giovani talenti, tra cui anche lo splendido Chiostro monrealese. È stata la Regione Siciliana a siglare l’accordo con la produzione del programma televisivo, che prevede l’esposizione dei luoghi siciliani più belli nel corso dei balletti di Ballando on the road.