Danza, folklore, musica e giochi di fuoco, il programma del Primo Maggio a Monreale

Oggi 1 maggio alle 15.30 si terrà a Monreale lo spettacolo di danza dell’Asd Danzarte Academy di Susanna La Corte, inizialmente previsto per ieri ma rimandato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L’evento si inserisce nel programma delle celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso, organizzate dal Comune di Monreale.

La giornata di oggi è ricca di eventi che animeranno la cittadina in provincia di Palermo. È cominciata alle 7.30 con l’alborata sul Monte Caputo e alle 9 con l’omaggio al Santuario del Santissimo Crocifisso sulle note delle bande musicali “I Fiati della Normanna” e “Guglielmo II”. Per tutta la mattinata, le due bande musicali allieteranno le strade cittadine con i loro concerti itineranti.

Nel pomeriggio, dopo la sfilata del Gruppo Folk “Trinacria Bedda”, torneranno ad esibirsi le due bande musicali con altri concerti per le vie della città. Alle 18 avrà inizio la sfilata in abiti dell’ottocento organizzata dall’Associazione “Belle Epoque”. Alle 18 anche la presenza di Samuele Segreto sul palco di Piazza Guglielmo II.

La giornata si concluderà con la solenne messa celebrata dalla Confraternita del Santissimo Crocifisso e due spettacoli in serata: il concerto dell’Elisa tribute band “Asile” in Largo Padre Pio e lo spettacolo di fuoco “Fire & Light show” in Piazza Guglielmo II.

